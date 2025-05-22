CHP'li Mühip Kanko'dan Emekli Bayram İkramiyesi Talebi

CHP'li Kanko'dan Emeklilere Yönelik Duyarlı Açıklama

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, emekli bayram ikramiyesinin artırılması gerektiğini vurguladı. Kanko, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emeklilere asgari ücret kadar bir fark verilmesi gerektiğini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığına Eleştiriler

Kanko, toplantısında bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun Kocaeli'ye vaiz olarak atanmasına da dikkat çekerek, Diyanet İşleri Başkanı'na bu kişiyi neden koruduklarını sordu.

Ekonomik Sorunlar ve Borçlar

Kanko, Türkiye'deki ekonomik koşullara da değinerek, neredeyse borçsuz insan kalmadığını ve 42 milyon kişinin kredi kartı borcu bulunduğunu savundu. Kişi başına düşen borcun ise 100 bin lira; bu durumun dikkat çekici olduğunu belirtti.

Tarihi Eser Kaybı ve Hesap Sorulması Gerekiyor

Zeugma Mozaik Müzesi'nde 9 milyon dolar değerinde 10 eserin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde 404 tarihi eserin ve Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde 302 tablonun kaybolduğunu öne süren Kanko, Kültür ve Turizm Bakanı'ndan detaylı bir hesap verilmesini talep etti.

Asgari Ücret ve Yaşanabilir Hayat

Kanko, asgari ücretin insani ve yaşanabilir bir seviyeye çıkarılması gerektiğinin altını çizdi ve emeklilere yönelik bayram ikramiyesinin artırılmasını yineleyerek, toplumun her kesiminin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.