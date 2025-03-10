CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda Önemli Görüşmeler Yapıldı

CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı; terör, ekonomik gelişmeler ve ön seçim süreci değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 19:33
CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda Önemli Görüşmeler Yapıldı

CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantı, partinin genel merkezinde basına kapalı olarak 3 saat sürdü.

Toplantının Ana Gündem Maddeleri

CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MYK'de öncelikle terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı ile Suriye'nin sahil bölgelerindeki olaylar değerlendirildi.

Özel, ayrıca DEM Parti eş genel başkanları ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair bilgileri de MYK üyeleri ile paylaştı.

Ekonomi ve İç Politika Üzerine Değerlendirmeler

Toplantıda ekonomi, iç politika ve belediyelere yönelik soruşturmaların gündeme geldiği belirtildi. Bu bağlamda, partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla 23 Mart'ta düzenlenecek ön seçim süreci de ele alındı.

Kampanya süreçleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ön seçimdeki tek aday olması, MYK'de ayrıntılı bir şekilde konuşuldu.

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