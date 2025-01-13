CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Tamamlandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak tamamlandı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Özel'in sunumuyla başlayan toplantıda, genel başkan yardımcıları kendi faaliyet alanlarına ilişkin detaylı sunumlar gerçekleştirdi. Toplantının gündeminde, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alınması, ekonomi politikaları, iç ve dış politika konuları ile faaliyet takvimi yer aldı.

Toplantıdan erken ayrılan Özel, Beşiktaş Belediyesi önündeki programa katılmak üzere İstanbul'a hareket etti.