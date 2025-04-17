CHP'nin 38. Olağan Kurultayı İptali Davası 26 Mayıs'a Ertelendi

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı Davasında Gelişmeler

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için açılan dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başladı. Duruşmada, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen yer aldı.

Davacı Tarafın İddiaları

Davacı delege avukatı Onur Üregen, CHP’de yaşanan hukuksuzlukları dile getirerek, kurultayda alınan kararların geçersiz olduğunu savundu. Üregen, “Özgür Özel’in CHP genel başkanı seçilmesi yok hükmündedir. O nedenle, alınan olağanüstü kurultay kararlarının da iptal edilmesi için dava açılacaktır.” ifadelerini kullandı.

Adaylık İddiaları ve Suçlamalar

Kurultayda, adaylık başvurusu için gereken belgelerin salon dışına çıkarıldığı ve bu yüzden birçok delegenin salona giremeyerek oy kullanamadığını öne süren Üregen, “Bu kurultay tarihteki en düşük oy kullanma oranına sahip olmuştur.” açıklamasında bulundu.

CHP Avukatının Savunması

CHP avukatı Çağlar Çağlayan, duruşmanın Türk siyasi tarihi için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Dava dilekçelerinde yazılı olmasa da, tüm taleplerin gerçekleşmesi halinde yeni bir olağanüstü kongre yapılması gerektiğini belirtti. Çağlayan, hukuk sürecinin bağımsızlığına güven duyduğunu ifade etti.

Davanın Seyri ve Mahkeme Kararı

Mahkeme, kurultayın katılım listeleri ve YSK'ya yapılan başvuruların belgelerinin incelenmesi için müzekkere yazılmasına karar verdi. Duruşma, 26 Mayıs 2024 tarihine ertelendi.

Basın Açıklamaları ve Gelecek Adımlar

Duruşma sonrası yapılan basın açıklamalarında, davanın gerekçeleri ve beklenen sonuçları paylaşıldı. Avukat Üregen, 21. Olağanüstü Kurultay'ın da iptali için dava açacaklarını duyurdu. Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu incelemelerin sonucu beklenerek yeni adımlar planlanacağı belirtildi.

Böylece CHP kurultayı ve onun getirdiği gelişmeler, Türk siyaseti açısından tartışmalı bir platform oluşturuyor ve mahkeme süreci büyük bir dikkatle izleniyor.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davaya başlandı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, CHP'nin avukatlarından Onur Yusuf Üregen, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davaya başlandı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, CHP'nin avukatlarından Onur Yusuf Üregen, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.