CHP'nin Eski Avukatı Mustafa Kemal Çiçek'ten Para Sayma Görüntülerine İlişkin Açıklama

Mustafa Kemal Çiçek'ten CHP'deki Para Görüntüleri Hakkında Çarpıcı İddialar

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasında yapılan para sayma görüntüleri, eski CHP avukatı Mustafa Kemal Çiçek tarafından önemli açıklamalara yol açtı. İşte yaşanan gelişmeler ve Çiçek'in iddiaları:

Para Görüntüleri Olayı

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında gerçekleşen para sayma görüntüleri, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı.

İl Başkanlığı Açıklaması ve Soruşturma

CHP İstanbul İl Başkanlığı, yapılan açıklamada, görüntülerdeki yerin aslında CHP İl Başkanlığı olmadığını ve paraların binanın satın alma işlemi için kaparo ödemesi olduğunu belirtti. Ancak, konu hakkında hukuki süreç devam ediyor.

Çiçek'in açıklamalarına göre:





CHP İstanbul İl binası, CHP Genel Merkezi tarafından gönderilen para ile satın alındı.

Söz konusu paralar, belediye ile iş yapacak olan iş adamlarından toplandı.

CHP İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüntülerdeki yerin bina sahibi kişinin avukatlık ofisi olduğu ve paraların bina satın alma işlemindeki kaparo ödemesi olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Çiçek, tv100'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"25 milyon TL ile mutabakata varılıp binanın CHP İstanbul il binasının satın alındığını"

"Bu rakam genel merkez tarafından muhasebeye talimat verilerek resmi olarak gönderildi"

"Bina eksik binaydı. İl başkanlığının buraya yerleşmesi gerekiyor. ilave paranın ödenme imkanı yoktu. Bunun yerine il yönetimi kampanya yaptı. 160 bin TL toplandı. Siyasetin Türkiye'de finansmanını hepimiz biliyoruz. Belediye gücü var CHP'de. Benim kanaatim belediye imkanları kullanılarak o rakamların toplandığı kanaatindeyim. Sadece CHP'ye münhasır bir durum değil. Benim bildiğim o dönemde il yönetimi belediyelerde talepte bulundu. Bakırköy belediyesi o dönemde kendisine düşen yükümlülüğü ifa etmedi. Belediye kendisi vermez, bir müteşebbis bir iş adamından alır."

CHP'den ise Çiçek'in iddialarına yalanlama geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Mustafa Kemal Çiçek'in ortaya attığı iddialar tamamen yalan ve iftiradır. Bu iddiaların hiçbir aslı yoktur. Kendisi hakkında gerekli hukuki işlemleri başlatacağız." dedi.