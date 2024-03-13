Bist 100
9.000,66 0%
DOLAR
32,1 0,14%
EURO
35,16 0,28%
ALTIN
2.221,64 0,33%

CHP'nin Eski Avukatı Mustafa Kemal Çiçek'ten Para Sayma Görüntülerine İlişkin Açıklama

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda saatlerce süren para sayma görüntülerinin ardından önemli gelişmeler yaşanıyor. CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, görüntülerdeki paraların kaynağına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 13.03.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 12:37
CHP'nin Eski Avukatı Mustafa Kemal Çiçek'ten Para Sayma Görüntülerine İlişkin Açıklama

Mustafa Kemal Çiçek'ten CHP'deki Para Görüntüleri Hakkında Çarpıcı İddialar

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasında yapılan para sayma görüntüleri, eski CHP avukatı Mustafa Kemal Çiçek tarafından önemli açıklamalara yol açtı. İşte yaşanan gelişmeler ve Çiçek'in iddiaları:

Para Görüntüleri Olayı

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında gerçekleşen para sayma görüntüleri, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı.

İl Başkanlığı Açıklaması ve Soruşturma

CHP İstanbul İl Başkanlığı, yapılan açıklamada, görüntülerdeki yerin aslında CHP İl Başkanlığı olmadığını ve paraların binanın satın alma işlemi için kaparo ödemesi olduğunu belirtti. Ancak, konu hakkında hukuki süreç devam ediyor.

Çiçek'in açıklamalarına göre:

chp

CHP İstanbul İl binası, CHP Genel Merkezi tarafından gönderilen para ile satın alındı.

Söz konusu paralar, belediye ile iş yapacak olan iş adamlarından toplandı.

CHP İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüntülerdeki yerin bina sahibi kişinin avukatlık ofisi olduğu ve paraların bina satın alma işlemindeki kaparo ödemesi olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Çiçek, tv100'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"25 milyon TL ile mutabakata varılıp binanın CHP İstanbul il binasının satın alındığını"

"Bu rakam genel merkez tarafından muhasebeye talimat verilerek resmi olarak gönderildi"

"Bina eksik binaydı. İl başkanlığının buraya yerleşmesi gerekiyor. ilave paranın ödenme imkanı yoktu. Bunun yerine il yönetimi kampanya yaptı. 160 bin TL toplandı. Siyasetin Türkiye'de finansmanını hepimiz biliyoruz. Belediye gücü var CHP'de. Benim kanaatim belediye imkanları kullanılarak o rakamların toplandığı kanaatindeyim. Sadece CHP'ye münhasır bir durum değil. Benim bildiğim o dönemde il yönetimi belediyelerde talepte bulundu. Bakırköy belediyesi o dönemde kendisine düşen yükümlülüğü ifa etmedi. Belediye kendisi vermez, bir müteşebbis bir iş adamından alır."

CHP'den ise Çiçek'in iddialarına yalanlama geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Mustafa Kemal Çiçek'in ortaya attığı iddialar tamamen yalan ve iftiradır. Bu iddiaların hiçbir aslı yoktur. Kendisi hakkında gerekli hukuki işlemleri başlatacağız." dedi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ ilk sırada! Veriler şaşkına çevirecek

İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ ilk sırada! Veriler şaşkına çevirecek

Nerde o eski bayramlar diyenlere inat! Banka yüzde 10 geri ödeme yapacak

Nerde o eski bayramlar diyenlere inat! Banka yüzde 10 geri ödeme yapacak

4A-4B-4C'li fark etmiyor: Fatura desteği 5.000 lira; 10.000 liraya ek veriliyor

4A-4B-4C'li fark etmiyor: Fatura desteği 5.000 lira; 10.000 liraya ek veriliyor

Emekliye seçim zammı açıklaması: Kademeli artış 12.000 TL'den başlıyor

Emekliye seçim zammı açıklaması: Kademeli artış 12.000 TL'den başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İmamoğlu'ndan ulaşılabilir İstanbul proje tanıtımı: İstanbulkart müjdesi ve daha fazlası
2
5 vekilin dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sunuldu
3
Köprü ve tünel geçiş ücretlerinde kur ayari bekleniyor: Vatandaşa bir zam daha yolda
4
İstanbul Seçim Anketlerinde Son Durum ve Adayların Aldıkları Oy Oranları
5
İzmir'de Şiddet Sonrası Korkunç Cinayet: Kadın Eşi Tarafından Pompalı Tüfekle Öldürüldü
6
CHP'nin Eski Avukatı Mustafa Kemal Çiçek'ten Para Sayma Görüntülerine İlişkin Açıklama
7
2024 LGS Merkezi Sınavı Hakkında Bilgilendirme MEB Tarafından Duyuruldu

İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ ilk sırada! Veriler şaşkına çevirecek

Gram altın şahlandı! İslam Memiş altın satmak için tarih verdi

Nerde o eski bayramlar diyenlere inat! Banka yüzde 10 geri ödeme yapacak

Gerek emekli gerekse de memurlar 4 Nisan'a dikkat: En az 10,272 TL hesaba trink geçecek

Altın biriktirenlere flaş uyarı! Bu altını götüren kuyumcudan eli boş dönüyor

Ramazan destekleri elden teslim ediliyor! Gıda alışveriş kartı veriliyor

Uzun kirpiklerin formülü bundaymış! 5 gece sürünce ok gibi uzatıyor

Meclis'te onaylandı! emekliye 500 TL destek: Her ay verilecek

İstanbullulara sürpriz tarih! O gün kimse ne olduğunu bile anlamayacak

Emekliye seçim zammı açıklaması: Kademeli artış 12.000 TL'den başlıyor

Araba almak isteyenlere flaş uyarı! O tarihten sonra alan yandı

4A-4B-4C'li fark etmiyor: Fatura desteği 5.000 lira; 10.000 liraya ek veriliyor