CHP Üye Sayısı Hızla Artıyor: Zeybek'in Giresun Açıklamaları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, üye sayısının 1,75 milyon olduğunu ve cumhurbaşkanı adaylarını erken belirleyeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 20:17
CHP Üye Sayısı Hızla Artıyor: Zeybek'in Giresun Açıklamaları

CHP Üye Sayısı Hızla Artıyor: Zeybek'in Giresun Açıklamaları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Giresun'da düzenlenen basın toplantısında partinin üye sayısının 1 milyon 250 bin'den 1 milyon 750 bine yükseldiğini duyurdu. Ayrıca, Şubat ayı içerisinde partilerine cumhurbaşkanı adaylarını belirlemek için üye olan 230 bin yeni partili olduğunu belirtti.

Erken Aday Belirleme Vurgusu

Zeybek, CHP Giresun İl Başkanlığı'nda gerçekleştirdiği konuşmada, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylarını erken bir şekilde belirleyeceklerini ifade etti. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanılan deneyimlerin ardından, muhalefet partilerinin ortak bir adaya ulaşma sürecinde yaşadığı zorluklara dikkat çekti. "Cumhurbaşkanlığı seçiminde 6’lı masasının etrafında toplanan partilerin işbirliği içinde karar vermesi gerektiğini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Ön Seçimle Aday Belirleme

Zeybek, ön seçimle aday belirleme kararının tüzük kurultayı'nda alındığını hatırlatarak, "Tek adayla yapılan bu ön seçimden sonra CHP, bundan böyle adaylarını üyeye sormadan kesinlikle belirleyemez" dedi.

Hedef 2 Milyon Üye

Giresun'daki konuşmasında, CHP'nin üye sayısındaki artışa da dikkat çeken Zeybek, 230 bin yeni üyeyle birlikte partinin hedefinin 2 milyon üye ulaşmak olduğunu vurguladı. Üyelik başvurularının mart ayı boyunca devam edeceğini söyledi.

Son olarak, Zeybek, Giresun ile birlikte Bulancak, Espiye ve Görele belediyelerini de ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Giresun İl Başkanlığı'nda ziyaret etti. Zeybek...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Giresun İl Başkanlığı'nda ziyaret etti. Zeybek, burada bir konuşma yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Giresun İl Başkanlığı'nda ziyaret etti. Zeybek...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Giresun İl Başkanlığı'nda ziyaret etti. Zeybek, burada bir konuşma yaptı.

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