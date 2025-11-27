Çıldırlı Öğrenci Melis Akkoç 'Ailede Kadın' Yarışmasında Ardahan Birincisi

Ardahan’da düzenlenen 'Ailede Kadın' temalı resim yarışmasında Çıldırlı öğrenci Melis Akkoç il birincisi oldu; eserler sergilendi ve ödüller verildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:55
Yarışma sonuçlandı, eserler sergilendi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Ailede Kadın' konulu resim yarışması sonuçlandı. Etkinlik, kurumun Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Programı kapsamında gerçekleştirildi.

Yarışmaya katılan öğrencilerin eserleri sergilendi ve dereceye girenlere ödülleri törenle takdim edildi. Sergi, toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik çalışmaların bir parçası olarak dikkat çekti.

Çıldır Şehit Taner Karadeniz Ortaokulu 5/B sınıfı öğrencisi Melis Akkoç, yarışmada gösterdiği başarıyla Ardahan il birincisi oldu. Öğrencinin eseri jüri tarafından beğeni topladı ve başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Etkinlik, hem genç yeteneklerin desteklenmesi hem de aile içinde kadının rolü ve korunmasına dair bilinç oluşturma hedefleri doğrultusunda değerlendirildi.

