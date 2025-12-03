Çilimli'de 'Cami, Engelli Buluşması' — 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Anlamlı Buluşma

Çilimli'de "Cami, Engelli Buluşması" ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Anlamlı Buluşma

DÜZCE(İHA) –

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Çilimli ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Cami, Engelli Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Çilimli'de düzenlenen buluşma ilgi gördü. Programa; Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız ve ilçe protokolü katıldı.

Başkan Yılmaz Yıldız " Engelli kardeşlerimizin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğu bilinciyle, onların hayatını kolaylaştırmak ve önlerindeki tüm engelleri kaldırmak en temel görevimizdir. Bu anlamlı buluşmada, onların yalnız olmadığını bir kez daha gösterdik. Engel sadece zihinlerde ve fiziki şartlarda vardır; kalplerimizde asla. Sevgiyle, empatiyle ve hizmetle tüm engelleri aşacağız" dedi.

ÇİLİMLİ İLÇESİNDE 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN "CAMİ, ENGELLİ BULUŞMASI" PROGRAMI GERÇEKLEŞTİ.