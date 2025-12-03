Çilimli'de 'Cami, Engelli Buluşması' — 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Anlamlı Buluşma

Çilimli'de İlçe Müftülüğü'nün düzenlediği 'Cami, Engelli Buluşması' 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde protokol katılımıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 14:47
Çilimli'de 'Cami, Engelli Buluşması' — 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Anlamlı Buluşma

Çilimli'de "Cami, Engelli Buluşması" ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Anlamlı Buluşma

DÜZCE(İHA) –

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Çilimli ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Cami, Engelli Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Çilimli'de düzenlenen buluşma ilgi gördü. Programa; Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız ve ilçe protokolü katıldı.

Başkan Yılmaz Yıldız " Engelli kardeşlerimizin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğu bilinciyle, onların hayatını kolaylaştırmak ve önlerindeki tüm engelleri kaldırmak en temel görevimizdir. Bu anlamlı buluşmada, onların yalnız olmadığını bir kez daha gösterdik. Engel sadece zihinlerde ve fiziki şartlarda vardır; kalplerimizde asla. Sevgiyle, empatiyle ve hizmetle tüm engelleri aşacağız" dedi.

ÇİLİMLİ İLÇESİNDE 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN...

ÇİLİMLİ İLÇESİNDE 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN "CAMİ, ENGELLİ BULUŞMASI" PROGRAMI GERÇEKLEŞTİ.

ÇİLİMLİ İLÇESİNDE 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orhangazi'de Traktör Dereye Yuvarlandı: 78 Yaşındaki Sürücü Vinçle Kurtarıldı
2
NEÜ ile TÜİK Arasında Büyük Veri İş Birliği Toplantısı
3
İskenderun'da 6 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kişi Tutuklandı
4
Diyarbakır'da 'Anadolu Mirası' Operasyonu: 690 Bizans Sikkesi Ele Geçirildi
5
Eyyübiye'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı — Mehmet Kuş'tan Destek Sözü
6
Altıntaş'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği
7
Antalya'da 'İyilik Atölyesi' Açıldı: Müftülük ve TDV İş Birliği

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?