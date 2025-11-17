Çilimli'de Selçuklu Mimarili Merkez Camii'nin Temeli Atıldı

Törene geniş katılım, dualarla temel atıldı

23 Kasım 2022 tarihli depremde ağır hasar görüp yıkılan Çilimli Merkez Camii'nin yerine, Selçuklu mimarisi ile inşa edilecek yeni camisinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Açılış törenine kamu ve yerel yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan: "Bu camide birçok kişinin ortak emeği var. Allah hepsinden razı olsun. Böyle güzel bir eserin temelini atıyoruz. İnşallah en kısa zamanda da ibadete açarak huşu içerisinde dualarımızı icra ederiz"

Belediye ve TOKİ süreci

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü: "Bundan birkaç ay önce TOKİ başkanına gittim. Gidiş sebebim de Eski Sanayi Sitesinin olduğu yeri TOKİ’ye devretmekti, anlaştık. Sonra Çilimli’de depremden sonra gerçekleştirilecek kentsel dönüşümün ne durumda olduğunu sordum. Derken cami konusu gündeme geldi. TOKİ başkanımıza dedim ki ben oralıyım, buradaki cami konusu önemli. Caminin inşaatı yapılacak ama içinin tefrişatı cami derneği tarafından yapılacak. Başkanın siz bunu komple yapın dedim. Bakan Murat Kurum ile görüştü müsaade aldı. Bu caminin inşaatının tefrişatı ile beraber yapılmasına karar verildi."

Tepkiler ve değerlendirmeler

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü (devam): "Dün Türkiye’de önemli bir tören gerçekleştirildi. Kasım depremi Düzce’de oldu. Şubat’ta 11 ilde gerçekleşti. Yani o büyük deprem olmasaydı inanın Çilimli’deki bu camide, bu inşaatlarda çoktan bitmişti. Fakat o büyük deprem bütün dikkatleri o bölgeye çekti. Dolayısıyla bizim de işlerimizde yoğunluktan dolayı bir gecikme oldu. Hükümetimizin gerçekleştirdiği çok ciddi bir hamledir. 350 bin konutu teslim ettik. 11 il, Hollanda kadar bir alan. ‘Ülkede enflasyon ve hayat pahalılığı var. Kamu harcamaları neden kısılmıyor’ diye soru soranlar var. Dün İstanbul’daydım. Bazı iş adamları ile görüştüm. Kamu harcamaları kasılmadığı sürece enflasyon düşmez diyorlar. Kamu harcamalarını nasıl kısacaksınız? 11 ilde deprem olmuş, 350 bin konut yapıyorsunuz sene sonuna kadar da bu 450 bine çıkacak. Bunları yapmazsak, Çilimli’deki bu camiyi yapmazsak, dönüşümü gerçekleştirmezsek olur mu? Enflasyon düşsün diye bunları yapmazsak olur mu? Bu sebeple hükümetimize şükranlarımı sunuyorum. Deprem bölgesine turist gibi gelip gidenler, bir defa görünüp bir daha görünmeyenler var. Onlar konuşuyorlar biz çalışıyoruz. Emeği geçen herkese tebrik ediyorum"

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir: "23 Kasım’da aslında büyük bir felaketin ucundan döndük. 850 bina ağır hasar alıp yıkılması gerektiği halde çok şükür bir tek can kaybımız olmadı. Düzce 99 depreminden çok büyük ders aldı. 23 Kasım depremi özellikle Çilimli merkezde çok büyük bir ihtiyacı doğurdu. Bu meydan hala bir şantiye gibi. Birkaç ay içerisinde çevredeki binaların açılışı için tekrar burada olacağız. Camimiz kubbeliydi, Selçuklu mimarisine çevirdik. Kullanımı kolay olsun diye. İnşaat sürecini de takip edeceğiz. Tez vakitte kurdelesini kesmeyi ve burayı ibadete açmayı Allah hepimize nasip etsin"

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk: "Ben biliyorum ki arka planında belediye başkanımız ve kaymakamımız çok çaba harcadılar. Yeni Çilimli’ye yakışan güzel bir eser olsun istediler. O sebeple bir gecikme oldu. Ama emin olun en iyisi olsun diye böyle oldu. Müteahhidimizle görüştük, bir yıl içerisinde inşaatı bitirebileceğini söyledi. Biz de inşallah seneye bu zamana kalmadan bu caminin de açılışını yaparız dedik. Niyet hayır, akıbet hayır"

Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız: "İlçemiz adına çok anlamlı ve özel bir günü hep birlikte yaşıyoruz. Yıllarca Ulucami Mahallesi’nde hizmet etmiş, nice hatıralara ev sahipliği yapmış olan Merkez camimiz bildiğiniz üzere 23 Kasım 2022 Düzce depreminde ağır hasar almış ve güvenlik gerekçesiyle yıkılmıştı. O günden bu yana hemşehirlerimizle birlikte sabırla yeni camimizin yapılacağı günü bekledik. Şimdi bu kutsal mekanın yeniden yükselişine hep birlikte tanıklık ediyoruz. Bu eser sadece bir ibadethane değil, birlik ve beraberliğimizin, dayanışmamızın, inancımıza olan bağlılığımızın da simgesi olacaktır. Bugün atılan bu temel gelecek nesillere bırakacağımız manevi bir mirasın ilk harcıdır. Bu anlamlı sürecin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Konuşmaların ardından ise dualarla caminin temeli atıldı.

