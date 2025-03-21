Çin, CERES-1 Roketi ile 6 Uyduyu Uzaya Fırlattı

Çin Uzay Programında Önemli Gelişme

Çin, Galactic Energy tarafından geliştirilen ilk taşıyıcı roketi CERES-1 ile toplamda 6 uyduyu uzaya yolladı. Ülkenin önde gelen haber ajansı Xinhua'nın bildirdiğine göre, bu önemli fırlatma işlemi Yünyao-1, 43, 44, 45, 46, 47 ve 48 numaralı uyduları içermekteydi.

Ciuçüen Uydu Merkezi'nden Fırlatma

Fırlatma, ülkenin kuzeybatısında bulunan Ciuçüen Uydu Merkezi'nden gerçekleştirildi. Fırlatma sonrası uydular, planlanan yörünge konumlarına yerleştirilirken, bu fırlatma CERES-1 roketiyle yapılan toplamda 18'inci başarılı taşıma görevi olarak kaydedildi.

CERES-1 Roketinin Teknik Özellikleri

Uzunluğu 19 metre ve genişliği 1,4 metre olan CERES-1 roketi, alçak yer yörüngesine 350 kilogram kadar yük taşıma kapasitesine sahiptir. Bugüne kadar bu roketle toplamda 77 uydu yörüngeye yerleştirilmiştir.

Özel Sektörün Uzay Çalışmalarındaki Rolü

Çin'in uzay programında ana taşıyıcı olarak kamuya ait Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi tarafından üretilen ve geliştirilen Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda, özel sektörün uzay roketi üretimine olan ilgisinin artmasıyla birlikte, Pekin yönetiminin de özel sektör girişimlerine destek verdiği gözlemlenmektedir.

Diğer Özel Şirketler

Galactic Energy dışında, i-Space tarafından üretilen SQX-1Y1, Space Pioneer tarafından geliştirilen TL-2 Y1, Landspace tarafından sunulan Cuçüe-2 (ZQ-2) ve Orienspace tarafından yapılan Gravity-1 roketleri de bu alanda önemli fırlatışlar gerçekleştirmektedir.