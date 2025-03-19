Çin'de Devlet Sırlarını Satan Mühendise İdam Cezası

Çin'deki Casusluk Skandalı

Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığı, devlet sırrı niteliğindeki bilgileri yabancı istihbarat servislerine sattığı belirlenen bir mühendise idam cezası verildiğini açıkladı.

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Üzerinde durulan mühendisin soyadının 'Liu' olduğu, kamuya ait bir araştırma enstitüsünde asistan mühendis olarak çalıştığı bildirildi. Bakanlık, Liu'nun çalıştığı enstitüdeki koşullarından memnun olmadığını ve terfi süreçlerinde görmezden gelindiğini düşündüğü için mutsuz olduğunu vurguladı.

Liu, mutsuzluk sonucunda istifa etmiş ve ayrılmadan önce devlet sırrı niteliğindeki çok sayıda bilgiyi yasa dışı olarak kopyalamıştır. İstifasının ardından yerleştiği bir menkul kıymetler yatırım şirketinde giriştiği riskli yatırımlar başarısızlıkla sonuçlanmış ve bu durum onu mali sıkıntıya sürüklemiştir.

Yabancı İstihbarat ile Bağlantı

Mali zorluklar içinde kalan Liu'nun, elindeki bilgileri satmak için bir yabancı istihbarat kuruluşuyla irtibat kurduğu ve bu bilgileri para karşılığında sattığı, sonrasında ise birkaç ülkenin daha istihbarat birimleriyle bağlantıya geçtiği ifade edilmiştir.

Liu, yakalanarak casusluktan yargılanmış ve yapılan yargılama sonucunda idam cezasına çarptırıldığı belirtilmiştir. Ancak cezanın infazına ilişkin herhangi bir bilgi verilmemiştir.