Çin'de Mintz'in Gözaltındaki Çalışanları 2 Yıl Sonra Serbest Bırakıldı

Çin'de ABD'li denetim şirketi Mintz'in gözaltındaki 5 çalışanı, 2 yılın ardından serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 17:43
Çin'de Mintz'in Gözaltındaki Çalışanları 2 Yıl Sonra Serbest Bırakıldı

Mintz'in Çalışanları Serbest Kalıyor

Çin'de 2023 yılında uluslararası danışmanlık ve denetim şirketlerine yönelik başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan ABD'li denetim şirketi Mintz'in yerel çalışanları serbest bırakıldı. Şirketten yapılan açıklamada, Mart 2023 tarihinde gözaltına alınan Çin uyruklu beş çalışanın 2 yıl aradan sonra özgürlüğüne kavuştuğu bildirildi.

Çin Makamlarının Sessizliği

Çin makamları, serbest bırakılan çalışanların durumu hakkında herhangi bir açıklama yapmazken, ülkedeki Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Bu belirsizlik, uluslararası toplumda tepkilere yol açtı.

Baskınlar ve Cezalar

Çin güvenlik birimleri, 2023 yılında Bain&Co, Mintz ve Capvision gibi ABD merkezli uluslararası denetim ve danışmanlık firmalarına baskınlar düzenleyerek kapsamlı soruşturmalar gerçekleştirmişti. Mart 2023'te Mintz'in Pekin ofisi, Bain&Co'nun Şanghay ofisi ve Capvision'ın çeşitli ofislerine yapılan baskınlar dikkat çekmişti.

Ayrıca, Mintz'e Ağustos 2023'te, "onaysız istatistiki çalışma yürüttüğü" gerekçesiyle 1,5 milyon dolar para cezası kesilmişti.

Devlet Sırları ve Yatırım Endişeleri

Bu soruşturmalar, ülkede devlet sırrı ile yatırım kararları için gerekli olan açık piyasa bilgisi arasındaki sınırın Belirsizleşmesine dair endişeleri gündeme getirmişti. Uluslararası basında yer alan yorumlara göre, Mintz'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde zorla çalıştırma iddialarını araştırdığı öne sürülmüştü.

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