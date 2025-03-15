Çin'de Savaş Uçağı Eğitim Sırasında Düştü

Çin'de bir savaş uçağı eğitim sırasında düştü, pilot koltuk fırlatma ile kendini tahliye etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 18:33
Çin'de Savaş Uçağı Eğitim Sırasında Düştü

Çin'de bir savaş uçağının eğitim uçuğu sırasında düştüğü ve pilotun koltuk fırlatma yönetimiyle başarılı bir şekilde kendini tahliye ettiği bildirildi. Olayla ilgili açıklama, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Güney Cephe Komutanlığından geldi.

Olayın Detayları

Uçağın, öğle saatlerinde Haynan Adası'nda düştüğü belirtiliyor. Eğitim uçuşu sırasında boş bir araziye inen savaş uçağı, pilotun tahliyesinin ardından herhangi bir hasara neden olmadan yere düştü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve kazanın sebebinin araştırıldığı ifade edildi.

Güney Çin Denizi ve Askeri Altyapı

ÇHKO'nun Güney Cephe Komutanlığı, Güney Çin Denizi'nde egemenlik ihtilafları olan bölgeden sorumlu ordu birimi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Haynan Adası'nın, Komutanlığa bağlı bir donanma üssüne ev sahipliği yaptığı bilinmektedir.

Geçmişteki Kazalar

Çin'de savaş uçaklarının düştüğü kazalara zaman zaman rastlanmaktadır. En son Haziran 2022'de, ÇHKO'ya ait bir savaş uçağı, Hubey eyaletinin Şiangyang şehrinde düştü ve bu kazada 1 sivil hayatını kaybetmiş, 2 sivil yaralanmıştı. Uçağın düştüğü bölgede çıkan yangın da maddi hasara neden olmuştu.

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