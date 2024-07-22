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Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu Köprü Çöktü: 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Şaanşi eyaletindeki köprünün çökmesi sonucu ölü sayısı 15'e yükseldi, Sıçuan'da ise sel nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 13:51
Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu Köprü Çöktü: 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'de Köprü Çökmesi Sonucu Yaşanan Trajedi

Çin'in Şaanşi eyaletinde meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle bir köprünün çökmesi sonucu, yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e yükseldi. CCTV tarafından yapılan habere göre, Çin Yangın ve Afet Kurtarma İdaresi, 19 Temmuz'da Şangluo kentinde meydana gelen felaketin ardından kayıplar için arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Şiddetli Yağışların Yarattığı Felaket

Yağışların, Cinçian Nehri'nde sele yol açtığı ve bunun sonucunda nehir üzerindeki köprünün 40 metrelik kısmının çöktüğü bilgileri verilmiştir. Olayın ardından ekipler, kayıp olan kişileri bulmak için çalışmalarına hızla devam etmektedir.

Sıçuan Eyaletindeki Sel Faciası

Öte yandan, Sıçuan eyaletinde de sel felaketi yaşanmakta. Yerel yetkililer, bu sel olayında ölü sayısının 10’a yükseldiğini ve 1524 kişinin etkilendiğini bildirmiştir. Bölgeye toplamda 443 kurtarma görevlisi gönderilirken, kayıp olduğu bildirilen 29 kişi için de arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir.

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