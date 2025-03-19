Çin, Yabancı Fikri Mülkiyet Yaptırımlarına Karşı Yeni Düzenleme Getirdi

Çin, yabancı ülkelerin fikri mülkiyet ihtilafları nedeniyle Çinli kişi ve kuruluşlara yönelik ayrımcı ve kısıtlayıcı yaptırımlar uygulaması durumunda hükümetin karşı tedbirler alabilmesine olanak tanıyan önemli bir düzenlemeyi kabul etti.

Devlet Konseyi tarafından yayınlanan yeni düzenlemeye göre, bu tür ihtilafların "Çin'i çevreleme ve baskılama" amacıyla kullanılmasına karşılık vermek üzere, hükümet Dış İlişkiler Yasası ve Yabancı Yaptırımlara Karşı Koyma Yasası çerçevesinde tedbirler alabilecektir.

Düzenleme, ticari anlaşmazlıklar bağlamında Çinli taraflara yöneltilen fikri mülkiyet hakkı ihlali ve zorla teknoloji transferi gibi suçlamalara karşı Pekin yönetiminin elindeki yasal araçları artırmayı hedefliyor.

Ayrıca, düzenleme, uluslararası alanda fikri mülkiyet davaları ve soruşturmalarıyla karşılaşan Çinli kişi ve kuruluşların yurt dışındaki otoritelerin talep ettiği kanıtları sunma sürecinde dikkat etmeleri gereken önemli kriterler içeriyor. Bu çerçevede, Çin'in devlet sırları, veri güvenliği, kişisel verilerin korunması ve teknoloji ihracatı ile ilgili düzenlemelere uygun davranma zorunluluğu getiriliyor. Kanunun gerektirdiği durumlarda ise kanıt paylaşmadan önce onay alma şartı bulunuyor.

Düzenleme, 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.