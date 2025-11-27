Çine'den 90 Umreci Kutsal Topraklara Uğurlandı

Aydın'ın Çine ilçesinden Diyanet organizasyonu ile 90 kişilik umre kafilesi, Merkez Soğancılar Camii'nde düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:13
Çine'den 90 Umreci Kutsal Topraklara Uğurlandı

Çine'den 90 Umreci Kutsal Topraklara Uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025-2026 Umre Organizasyonu kapsamında uğurlama

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025-2026 Umre Organizasyonu çerçevesinde Aydın'ın Çine ilçesinden 90 kişilik kafile, Merkez Soğancılar Camii'nde düzenlenen programla kutsal topraklara uğurlandı.

Programa İlçe Müftüsü Yahya Ofşin, Koçarlı İlçe Müftüsü Kazım Ünsal, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören boyunca duygusal anlar yaşandı ve katılımcılar manevi yolculuğun önemine vurgu yaptı.

İlçe Müftüsü Yahya Ofşin konuşmasında umreye giden vatandaşlara hayırlı bir ibadet süreci dileyerek şu ifadeleri kullandı: "Rabbim bu kutsal yolculuğunuzu kabul eylesin. Ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için dualar edin. Rabbim, sağlıkla gidip sağlıkla dönmeyi nasip etsin".

Umreciler, Koçarlı İlçe Müftüsü Kazım Ünsal'ın yaptığı dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NIN 2025-2026 UMRE ORGANİZASYONU KAPSAMINDA AYDIN'IN ÇİNE İLÇESİNDEN 90...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NIN 2025-2026 UMRE ORGANİZASYONU KAPSAMINDA AYDIN'IN ÇİNE İLÇESİNDEN 90 KİŞİLİK KAFİLE, MERKEZ SOĞANCILAR CAMİİ'NDE DÜZENLENEN PROGRAMLA KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANDI.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NIN 2025-2026 UMRE ORGANİZASYONU KAPSAMINDA AYDIN'IN ÇİNE İLÇESİNDEN 90...

İLGİLİ HABERLER

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, G20'de Meloni ile Görüştü: Türkiye-İtalya İş Birliği Öne Çıktı
2
Kuantum Noktaları Kanser ve Alzheimer Tedavisinde Yeni Umut
3
Yaşar Güler, Osman Aşkın Bak'ı MSB'de Kabul Etti
4
Muratpaşa'da +0.5: Sanatla Akdeniz'in Geleceğine Enerji
5
Van'da Şah Damarı (Glomus) Tümörü Ameliyatlarında Başarı
6
Elazığ'ı Kaplayan Sis Dronla Görüntülendi
7
Mersin'de Kaçak Makaron Operasyonu: 2 Gözaltı, 3 milyon 300 bin Makaron Ele Geçirildi

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?