Çine'den 90 Umreci Kutsal Topraklara Uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025-2026 Umre Organizasyonu kapsamında uğurlama

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025-2026 Umre Organizasyonu çerçevesinde Aydın'ın Çine ilçesinden 90 kişilik kafile, Merkez Soğancılar Camii'nde düzenlenen programla kutsal topraklara uğurlandı.

Programa İlçe Müftüsü Yahya Ofşin, Koçarlı İlçe Müftüsü Kazım Ünsal, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören boyunca duygusal anlar yaşandı ve katılımcılar manevi yolculuğun önemine vurgu yaptı.

İlçe Müftüsü Yahya Ofşin konuşmasında umreye giden vatandaşlara hayırlı bir ibadet süreci dileyerek şu ifadeleri kullandı: "Rabbim bu kutsal yolculuğunuzu kabul eylesin. Ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için dualar edin. Rabbim, sağlıkla gidip sağlıkla dönmeyi nasip etsin".

Umreciler, Koçarlı İlçe Müftüsü Kazım Ünsal'ın yaptığı dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

