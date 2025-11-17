Cizre'nin Sembol Çay Ustası Celal Çazım: 67 Yıldır Çayın Başında

Yayın Tarihi: 17.11.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 11:52
Kahveci Celo'nun öyküsü

80 yaşındaki çay ustası Celal Çazım, Şırnak’ın Cizre ilçesinde 67 yıldır aynı heyecanla çay demliyor ve Cizre kültürünü yaşatıyor.

"Kahveci Celo" lakabıyla tanınan Çazım, mesleğe 13 yaşında başladığını ve sektörde bölgenin en bilinen simalarından biri haline geldiğini belirtiyor. Çazım, "Milletime hizmet etmekten gurur duyuyorum" sözleriyle mesleğine olan bağlılığını vurguluyor.

Usta kendi anlatımıyla mesleğine dayısının yanında başlamış: "İki yıl işçi kaldım, üçüncü yılda kendi mekanımın sahibi oldum. O günden beri kahvecilik yapıyorum. Çayın adeta profesörü oldum."

Yılların tecrübesiyle çayı bir sanat eserine dönüştürdüğünü söyleyen Çazım, hizmet verdiği kişi sayısıyla da dikkat çekiyor: "Günde 5 bin çay satıyorum".

Çay ocağında biriktirdiği eserlerin bir kısmını kaybettiğini de anlatan usta, çıkan yangında yaklaşık 360 tablonun küle döndüğünü söyledi. O günleri unutamadığını ancak pes etmediğini belirtti: "Cizre’yi çok sevdiğim için kültürünü yaşatıyorum. Daha önce çok güzel tablolarım vardı, ama yangın çıktı. Yaklaşık 360 tablom vardı. Burası yandıktan sonra burayı tekrar düzeltmeye çalışıyorum. Eksiklerim var ama burası daha iyi ve daha güzel olacak."

Cihazı artık kente gelenlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Çazım, "Günde en az 60, 70 bazen 100 kişi buraya gelip fotoğraf çekiyor. Ben de seviniyorum. Cizre’yi tanıtıyorum, bana bir soru sorulduğunda cevap veriyorum. Cizre’nin kültürünü bu şekilde yaşatmaya çalışıyorum" diyerek mekanının toplumsal rolüne dikkat çekiyor.

