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Çocuk Üniversitesi Programı TOGÜ'de Başarıyla Tamamlandı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde düzenlenen 'Çocuk Üniversitesi' programı mezuniyet töreni ile sona erdi.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 18:00
Çocuk Üniversitesi Programı TOGÜ'de Başarıyla Tamamlandı

Çocuk Üniversitesi Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından hayata geçirilen "Çocuk Üniversitesi" programı, başarıyla tamamlandı. Programın mezuniyet töreni, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Şehit Ferhat Koç Konferans Salonu'nda yapıldı.

Önemli İsimler Törende Bir Araya Geldi

TOGÜ'den yapılan resmi açıklamaya göre, törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temur, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Şenocak, Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Betül Çam, Türk Kızılay Tokat Şube Başkanı Osman Duru ve Genç Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Melih Kamış katıldı. Öğrenciler ve ailelerinin de yer aldığı törende, mezunlara başarı belgeleri verildi.

Birlikte Kutlanan Başarılar

Mezuniyetin ardından pasta kesimi ve müzik dinletisi ile etkinlik sona erdi. Bu özel an, gençlerin eğitim hayatındaki önemli bir dönüm noktasını simgeliyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince (TOGÜ) gerçekleştirilen "Çocuk Üniversitesi" programı...

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince (TOGÜ) gerçekleştirilen "Çocuk Üniversitesi" programı tamamlandı. Programda Çocuk Üniversitesi mezunlarına başarı belgeleri takdim edildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince (TOGÜ) gerçekleştirilen "Çocuk Üniversitesi" programı...

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince (TOGÜ) gerçekleştirilen "Çocuk Üniversitesi" programı tamamlandı. Programda Çocuk Üniversitesi mezunlarına başarı belgeleri takdim edildi.

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