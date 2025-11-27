Çolakbayrakdar: Kocasinan'ı Yeşilin Başkenti Yapacağız

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar fidanlıkta inceleme yaptı; 2026'da yeşil alan ve ağaç dikiminde yeni rekor hedeflediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:49
Çolakbayrakdar: Kocasinan'ı Yeşilin Başkenti Yapacağız

Çolakbayrakdar: Kocasinan'ı Yeşilin Başkenti Yapacağız

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar fidanlıkta inceleme yaptı, 2026 için rekor hedefi açıkladı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe belediyeler ölçeğinde Türkiye’nin en kapsamlı fidanlığına gelen yeni fidan ve ağaçları inceledi. Başkan, 2026 yılında yeşil alan ve ağaç dikiminde yeni bir rekor kırmaya hazırlandıklarını belirtti.

Oruçreis Mahallesindeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü fidanlığındaki üretim alanını gezen Çolakbayrakdar, Kayseri iklimine uygun yeni gelen ağaçları yerinde inceledi ve üretim ile bakım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Fidanlığa gelen ağaçları saksılandırma çalışması yapan ekibe kolaylıklar dileyen başkan, daha yeşil Kocasinan için çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkat çekti.

"Kocasinan’ı her köşesiyle yeşile bürüyerek, şehrimizi yeşilin başkenti yapacağız"

"Kıymetli hemşehrilerim, belediyecilik faaliyetlerinde her mevsimin kendine özgü çalışmaları bulunmaktadır. 7/24 çalışan bir belediye olarak, sonbahar mevsimiyle birlikte özellikle park ve bahçelerimizdeki ekim-dikim alanlarında yoğun bir şekilde çalışmalar yürüttüğümüz bir döneme girmiş bulunuyoruz. Çünkü mevsim gereği, kış gelmeden önce yeni gelen ağaçlarımızı ya da bir önceki yıldan hazırladığımız fidanlarımızı; parklarımızda, orta refüjlerde ve ağaçlandırma alanlarımızda yeniden toprakla buluşturma zamanı. Bu doğrultuda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz yoğun bir gayretle çalışmalarına devam etmektedir. Bir yandan da gelecek yılın hazırlıklarını yapıyoruz. Bahar ayında dikeceğimiz ağaçlar ile saksılayıp büyüttüğümüz ve önümüzdeki bahara yetiştirmeyi hedeflediğimiz fidanlar üzerinde, ekiplerimiz şu anda kendi seramızda ve fidanlığımızda titizlikle çalışmaktadır. Amacımız; Kocasinan’ın her bölgesinde yeşil dokuyu hâkim kılmak ve ilçemizi daha yeşil, daha yaşanabilir bir hâle getirmektir. Bu vesileyle emeği geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzde görev yapan tüm personelimizi tebrik ediyor; özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü bizim için mevsim itibarıyla en yoğun çalışma alanlarımızdan biri park ve bahçelerdir"

Başkan Çolakbayrakdar, yeni ve farklı bitkilerin yetiştirildiği fidanlıkları Ar-Ge faaliyeti yürüten bir üretim merkezi olarak nitelendirirken, gelecek nesillere daha yeşil bir Kayseri bırakmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

