Contemporary Istanbul 19. Edisyonu Tersane İstanbul'da Başladı

Contemporary Istanbul’un 19. Edisyonu Başladı

Dünyanın dört bir yanından sanatseverleri ve galerileri bir araya getiren Contemporary Istanbul, bu yıl 19. edisyonunu Tersane İstanbul’da gerçekleştiriyor. Fuarın ön izleme günleri bugün başlarken, genel ziyaret günleri 24-27 Ekim tarihlerinde olacak.

Katılımcılar ve Ülkeler

Etkinlik, 14 ülkeden gelen 53 çağdaş sanat galerisi, 4 inisiyatif ve 4 sanat kurumuna ev sahipliği yapıyor. Bu yoğun katılım, sanatseverlerin ilgisini çekerken, eventin uluslararası boyutunu da pekiştiriyor.

Galerilerin Yorumları

Zilberman Gallery’den Ece Ateş, bu yılki ilginin yoğun olduğunu vurgulayarak, "Uluslararası sanat alanında bir köprü oluşturduğumuzu düşünüyorum. Yabancı koleksiyonerlerin de ilgisi büyük," dedi.

Dirimart Galeri’den Levent Özmen, 30’a yakın sanatçının eserlerini sergilediklerini belirtti ve ziyaretçileri etkinlik boyunca beklediklerini ifade etti. Gülden Bostancı Galeri’nin kurucusu Gülden Bostancı ise Antalya’dan katıldıklarını ve çok yoğun bir ilgi ile karşılaştıklarını aktardı.

Özel Bölümler ve Konuk Ülke Programı

Bu yılki fuarın konuk ülke programı, İspanyolca konuşulan ülkeler ve Latin Amerika’ya odaklanıyor. Spain & Latin America Focus Section programında, Jorge Lopez Galeria (Valensiya), Galeria Jose de la Mano (Madrid) gibi galeriler yer alıyor.

Gelenekselleşen The Yard Açık Hava Sergisi, Cenevre'deki Sanat ve Tarih Müzesi Direktörü Marc Olivier Wahler’in küratörlüğünde gerçekleşiyor.

Dünyanın dört bir yanından galeri, sanatçı ve sanatseveri İstanbul'da bir araya getiren Contemporary İstanbul'un 19. edisyonu sanatseverlerle buluştu.

Dünyanın dört bir yanından galeri, sanatçı ve sanatseveri İstanbul'da bir araya getiren Contemporary İstanbul'un 19. edisyonu sanatseverlerle buluştu.