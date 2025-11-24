Çorum Alaca'da 5 Öğrenci Tavuk Döner Sonrası Hastaneye Başvurdu

Alaca'da okul çıkışı tavuk döner yiyen 5 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle Alaca Devlet Hastanesine başvurdu; sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 22:50
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 22:50
Çorum'un Alaca ilçesinde öğrenciler tavuk döner yedikten sonra hastaneye başvurdu

Olay yerinde ilk müdahale yapıldı, inceleme başlatıldı

Alaca ilçesinde okul çıkışında bir işletmeden alınan tavuk döneri tükettikten sonra rahatsızlanan beş lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Rahatsızlanan öğrenciler E.K. (13), Ö.D.D. (13), A.M. (14), A.A. (14) ve E.G. (14) olarak kaydedildi. Bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri başlayan öğrenciler, kendi imkanlarıyla Alaca Devlet Hastanesine giderek acil serviste ilk müdahaleyi yaptırdı.

Hastanede yapılan müdahalelerin ardından öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

HASTANEDEN AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

