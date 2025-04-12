Çorum'da Buzlanma ve Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Çorum'da Buzlanma ve Sis Etkili Oldu

Çorum'da buzlanma ve sis etkileri hissedilmeye başlandı. Aralıklarla süren kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düşerken, soğuk hava nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda buzlanma ve sis görüldü.

Ulaşımda Aksaklıklar Yaşandı

Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesimlerinde de buzlanma ve sis yüzünden ulaşımda aksaklıklar meydana geldi. Bu doğrultuda, polis ve kara yolları ekipleri, güzergahta gerekli önlemleri almak için devreye girdi.

Çorum’da buzlanma ve sis etkili oldu.