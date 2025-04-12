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Çorum'da Çiftçiler Zirai Dondan Korunmak İçin Ateş Yakıyor

Çorumlu çiftçiler, zirai don tehlikesine karşı meyve ağaçlarını korumak için ateş yakarak tedbir alıyor.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 21:13
Çorum'da Çiftçiler Zirai Dondan Korunmak İçin Ateş Yakıyor

Çorum'da Zirai Don Alarmı

Çorum'un Dodurga ilçesinde, çiftçiler meyve ağaçlarını zirai dona karşı korumak amacıyla ateş yakarak önlem almaya devam ediyor. Kentte, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi, çiftçileri harekete geçirdi.

Meteorolojiden Uyarı Geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölge için zirai don uyarısında bulunarak çiftçileri tedbirli olmaları konusunda yeniden uyardı. Bu uyarının ardından çiftçiler, meyve bahçelerinde yakılan ateşle dumanı yayarak zirai don tehlikesini atlatmaya çalışıyorlar.

Selahattin Sularoğlu'nun Deneyimi

İlçede, meyve üreticisi Selahattin Sularoğlu, 180 elma, ayva, armut, incir, şeftali ve erik ağacının bulunduğu 3 bin 500 dekarlık bahçesinde ateş yakıyor. Sularoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahçelerde dumanın yayılması için saman balyası ve odun yaktıklarını belirtti.

Zirai donun meyve ağaçlarına zarar verdiğini ifade eden Sularoğlu, “En azından kendi yiyeceğimiz kadar meyveyi kurtarmaya çalışıyoruz. İnşallah hayırlısı olur.” dedi. Sularoğlu, 2 gece boyunca bölgede ateş yaktıklarını da ekledi.

Çorum'un Dodurga ilçesinde çiftçiler, meyve ağaçlarını zirai dona karşı korumak için ateş yakarak...

Çorum'un Dodurga ilçesinde çiftçiler, meyve ağaçlarını zirai dona karşı korumak için ateş yakarak önlem almaya çalışıyor.

Çorum'un Dodurga ilçesinde çiftçiler, meyve ağaçlarını zirai dona karşı korumak için ateş yakarak...

Çorum'un Dodurga ilçesinde çiftçiler, meyve ağaçlarını zirai dona karşı korumak için ateş yakarak önlem almaya çalışıyor.

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