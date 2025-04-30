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Çorum'da Çiftçilere 140 Bin Çilek Fidesi Dağıtımı Yapıldı

Çorum'un İskilip ilçesinde, üreticilere yüzde 70 hibe desteğiyle 140 bin çilek fidesi dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 10:06
Çorum'da Çiftçilere 140 Bin Çilek Fidesi Dağıtımı Yapıldı

İskilip'te 140 Bin Çilek Fidesi Dağıtıldı

Çorum'un İskilip ilçesinde, İskilip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle, üreticilere yüzde 70 hibe desteği ile toplamda 140 bin çilek fidesi dağıtıldı.

Projenin Detayları

Bu dağıtım, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenen bir proje çerçevesinde gerçekleştirildi. Proje kapsamında 35 çiftçiye toplam 35 dekar alanda çilek üretimi yapmak için gerekli olan fide ve malç naylonu temin edildi.

Kaymakamın Açıklamaları

Törende konuşan İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, ilçenin coğrafi işaretli çileklerinin, bölge ekonomisine önemli katkı sağladığını belirterek, İskilip'in çileğin başkenti haline geldiğini ifade etti. Kaymakam Polat, çileğin hem taze hem de kurutulmuş olarak büyük değer taşıdığını vurgularken, çiftçilere sağlanan desteklerin devam edeceğinin altını çizdi.

Polat, DOKAP Başkanlığı’na, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne ve projeye katkıda bulunan tüm çalışanlara teşekkür etti.

Törene Katılım

Törene, Kaymakam Adayı Fatih Gürbüz, Belediye Başkan Vekili Mehmet Hazır, ilgili kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde üreticilere yüzde 70 hibe desteğiyle 140 bin çilek fidesi dağıtıldı....

Çorum'un İskilip ilçesinde üreticilere yüzde 70 hibe desteğiyle 140 bin çilek fidesi dağıtıldı. Programa İskilip Kaymakamı Ramazan Polat (sağda) da katıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde üreticilere yüzde 70 hibe desteğiyle 140 bin çilek fidesi dağıtıldı....

Çorum'un İskilip ilçesinde üreticilere yüzde 70 hibe desteğiyle 140 bin çilek fidesi dağıtıldı. Programa İskilip Kaymakamı Ramazan Polat (sağda) da katıldı.

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