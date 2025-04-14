Çorum'da Dünya Hitit Günü Coşkuyla Kutlandı

Çorum'da, Hititlerin başkenti Hattuşa Antik Kenti'nde 15 Nisan Dünya Hitit Günü, panel ve defile ile görkemli bir şekilde kutlandı.

Etkinlikte konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum'un binlerce yıllık tarihiyle bir kültür ve medeniyet merkezi olduğunu vurgulayarak, tarihi eserlerin ve ören yerlerinin daha fazla ziyaret edilmesi gerektiğini ifade etti. Çalgan, “Üniversitemiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın bu konuda yapacak çok şeyi var. Onların bu çalışmaları memnuniyetle devam edecektir.” dedi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise, “Çorum, çok kıymetli bir hazinenin üzerinde oturuyor. Ancak Çorum halkı olarak bunun farkında değiliz. Hititler, birçok alanda çağın ilerisinde bir toplumdu. Biz bir imparatorluğun başkenti üzerinde yaşıyoruz.” diye belirtti. Aşgın, Hitit kültürünün tanıtımı için çeşitli projelerin hayata geçirildiğini kaydetti.

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Işık, üniversitenin Hattuşa ve Şapinuva antik kentlerinde bilimsel kazı çalışmalarında bulunduğunu belirterek, kazı bulgularının 8 Mayıs’ta gerçekleşecek bir panelde paylaşılacağını duyurdu. Ayrıca, 13. Uluslararası Hititoloji Kongresi'nin 2026 Eylül'ünde Çorum'da yapılacağı bilgisi verdi.

Vakıf 19 Çorumlular Vakfı Başkanı Alper Bilan, Hititlerin baharın gelişi için düzenlediği “Antahşum Bayramı”nı anarak, 15 Nisan’ın “Dünya Hitit Günü” olarak kutlandığını vurguladı. “Hitit uygarlığı Çorum’da olduğu gibi, ülkemizin bir zenginliği. Bu kültürel mirasa sahip çıkmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Aygül Süel ve Dr. Öğretim Üyesi Eric Luc Jean’ın “Siyasi ve Kültürel Tarihiyle Hititler” konulu paneli gerçekleşti. Panelin ardından, Hitit kıyafetleri defilesi sergilendi. Ayrıca, Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenleri de müzik dinletisi sundu.

Etkinliğe Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya ve Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek de katılım gösterdi.

Hititlerin başkenti Hattuşa Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan Çorum'da, 15 Nisan Dünya Hitit Günü, panel ve defile ile kutlandı.

Hititlerin başkenti Hattuşa Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan Çorum'da, 15 Nisan Dünya Hitit Günü, panel ve defile ile kutlandı.