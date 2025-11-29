Çorum'da ilaçlama sonrası 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Çorum'da tahtakurusu ilaçlamasının ardından aynı apartmanda yaşayan 5'i çocuk 7 kişi kimyasal maruziyet şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 23:52
Çorum'da ilaçlama sonrası 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Çorum'da ilaçlama sonrası 7 kişi hastanelik oldu

Çorum'un Ulukavak Mahallesi Varinli Caddesindeki bir apartmanda, tahtakurusu şikayeti üzerine 2. kattaki bir daireye yapılan ilaçlamanın ardından aynı binada yaşayan 5'i çocuk, toplam 7 kişi kimyasal maruziyet şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İlaçlamayı gerçekleştiren firmanın evin yaklaşık 24 saat kapalı kalması gerektiğini bildirmesi üzerine ilaçlanan aile köydeki evlerine gitti. Akşam saatlerinde, ilaçlanan dairenin üst katındaki dairelerde yaşayan kişiler zehirlenme belirtileri göstermeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi bildirimiyle sağlık, polis, AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından kimyasaldan etkilendiği değerlendirilen vatandaşlar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak müşahadeye alındı.

AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri, olası başka olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla apartmanı tahliye etti ve ilaçlama yapılan daire ile diğer dairelerde ölçüm yaptı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Görgü tanığının açıklaması

Apartman sakinlerinden Abdulkadir Kılıç, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Dairenin birisinde tahtakurusu çıkıyor. Onlarda ilaçlatıyorlar. Firma 2 gün ev kapalı kalsın ev diyor. Daha sonra onlarada köye gidiyorlar. Tabii bu durumdan bizim haberimiz yok, biz de burada yöneticiyiz. Apartmandaki bazı dairelerde yaşayan aileler ve çocuklar bu durumdan etlileniyor ve hastaneye kaldırıyorlar. Apartmanı komple boşalttılar. Biz de şimdi hastaneye refakatçi olarak gidiyoruz. Diyeceklerim bu kadar, hastaneye kaldırılan diğer apartman sakinlerinin durumlarını da bilmiyorum. Annem babam da hastanede".

