Çorum'da JASAT Operasyonu: 78 Yakalama, 41 Tutuklama

Çorum JASAT dedektiflerinin 1-30 Kasım operasyonlarında 78 aranan şahıs yakalandı; 41’i tutuklandı, 37’si serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 22:43
Çorum'da JASAT Operasyonu: 78 Yakalama, 41 Tutuklama

Çorum'da JASAT Operasyonunda 41 Tutuklama

Denetimlerde 78 aranan şahıs yakalandı

Çorum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT dedektifleri ve diğer birliklerin yürüttüğü operasyonlar sonucunda, 1-30 Kasım tarihleri arasında haklarında farklı suçlardan arama kaydı bulunan toplam 78 kişi yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan 41 kişi tutuklanırken, ifadelerinin ardından 37 kişi serbest bırakıldı.

ÇORUM İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BÜNYESİNDEKİ 'JANDARMANIN DEDEKTİFLERİ' OLARAK BİLİNEN JASAT VE...

ÇORUM İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BÜNYESİNDEKİ 'JANDARMANIN DEDEKTİFLERİ' OLARAK BİLİNEN JASAT VE BAĞLI BİRLİKLER TARAFINDAN ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 78 KİŞİ YAKALANDI. ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞAHISLARDAN 41'İ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

ÇORUM İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BÜNYESİNDEKİ 'JANDARMANIN DEDEKTİFLERİ' OLARAK BİLİNEN JASAT VE...

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de çekicide 480 tabanca ve 6.812 silah parçası ele geçirildi
2
Macron: "Toprakları Tartışabilecek Tek Taraf Ukrayna’dır" — Zelenskiy Paris’te
3
Erdoğan: 'Türkiye Hedeflerine Er Ya Da Geç Ulaşır' — Terörsüz Türkiye ve Ekonomi Vurgusu
4
Hopa’daki Orman Yangını Söndürüldü: Artvin Valiliği'nden Açıklama
5
Edirne'de Köpek Toplama Görüntüleri Tepki Çekti
6
Polonya'da tanımlanamayan cisim mısır tarlasına düşüp patladı
7
Tokat'ta Yaya Kazası: Doğancıbağları'nda Yaşlı Adam Öldü

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı