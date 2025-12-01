Çorum'da JASAT Operasyonu: 78 Yakalama, 41 Tutuklama

Çorum'da JASAT Operasyonunda 41 Tutuklama
Denetimlerde 78 aranan şahıs yakalandı
Çorum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT dedektifleri ve diğer birliklerin yürüttüğü operasyonlar sonucunda, 1-30 Kasım tarihleri arasında haklarında farklı suçlardan arama kaydı bulunan toplam 78 kişi yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şahıslardan 41 kişi tutuklanırken, ifadelerinin ardından 37 kişi serbest bırakıldı.
ÇORUM İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BÜNYESİNDEKİ 'JANDARMANIN DEDEKTİFLERİ' OLARAK BİLİNEN JASAT VE BAĞLI BİRLİKLER TARAFINDAN ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 78 KİŞİ YAKALANDI. ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞAHISLARDAN 41'İ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.