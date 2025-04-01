Çorum'da Restoranda Kanlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı, 2 Tutuklama

Çorum'da Restoranda Çıkan Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Çorum'un Üçtutlar Mahallesi'nde bulunan bir restoranda 30 Mart tarihinde yaşanan bir kavga, kentin gündemini sarstı. Kavga sonucunda 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve 3 kişinin yaralanması olayına ilişkin 2 kişi tutuklandı.

Kavga, restoran sahibi Hüsnü Rıza T. (56) ile eski çalışanı Mustafa D. (35) arasında yaşanan tartışmanın büyümesiyle başladı. Olayın başrollerinden biri olan Nurettin Biçer (33), bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmiştir.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Hüsnü Rıza T, oğlu İlhami T. (26), Hüsamettin T. ve Abdulsamet T. isimli akrabalarının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çorum Adliyesine sevk edilen şüphelilerden İlhami T. ve Abdulsamet T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Hüsnü Rıza T. ve Hüsamettin T., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar.

Yaşanan kavgada yaralanan diğer isim Mustafa D'nin ise tedavisinin sürdüğü ve durumu hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı bildirildi.

Olayın detayları, toplumda büyük bir üzüntü yaratırken, güvenlik güçleri konuyla ilgili soruşturmayı derinlemesine sürdürüyor.

Çorum'da, restoranda çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Çorum'da, restoranda çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı.