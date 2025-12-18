DOLAR
42,72 -0,04%
EURO
50,26 -0,24%
ALTIN
5.961,7 -0,02%
BITCOIN
3.683.030,71 -0,16%

Çorum'da Sahte Plaka PTS'ye Takıldı: Ön Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Ehliyetsize 74.582 TL Ceza

Çorum'da PTS'nin 'sahte plaka' uyarısıyla durdurulan araçta ön uyuşturucu testi pozitif çıktı; ehliyetsiz sürücüye 74.582 TL idari ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 03:07
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 03:07
Çorum'da Sahte Plaka PTS'ye Takıldı: Ön Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Ehliyetsize 74.582 TL Ceza

Çorum'da Sahte Plaka PTS'ye Takıldı: Ön Uyuşturucu Testi Pozitif

PTS uyarısı sonrası durdurulan araçta 66 HD 478 sahte, asıl plaka 19 TP 671 olarak tespit edildi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarından gelen "sahte plaka" uyarısı üzerine durdurduğu otomobilde yapılan kontrollerde önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

Hayvan pazarı yakınlarında durdurulan ve D.D. idaresindeki araçta, üzerinde bulunan 66 HD 478 plakaya ilişkin herhangi bir tescil kaydının olmadığı, aracın trafikten çekme belgeli olduğu ve asıl plakasının 19 TP 671 olduğu belirlendi.

Yapılan işlemler kapsamında sürücüye; sahte plaka takmak ve kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak ve tescil belgesi ve plaka olmadan trafiğe çıkmak maddelerinden toplam 74.582 TL idari para cezası uygulandı.

Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen ön uyuşturucu testinin pozitif çıktığı tespit edilen sürücü gözaltına alındı. Sürücünün uyuşturucu kullanım durumunun netleşmesi için hastanede de test yapılacağı bildirildi.

Otomobil, trafik ekiplerinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından otoparka çekildi.

ARACIN EKİPLER TARAFINDAN İNCELENMESİNDEN GÖRÜNTÜ

ARACIN EKİPLER TARAFINDAN İNCELENMESİNDEN GÖRÜNTÜ

ARACIN ÇEKİCİYE YÜKLENMESİNDEN GÖRÜNTÜ

İLGİLİ HABERLER

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağrı’da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası Etkinliği — Vali Mustafa Koç 15 Temmuz İlkokulu’nda
2
Sakarya'da Beyaz Lahana Hasadı Sürüyor: Tarladan 40-50 TL, Pazarda 150-200 TL
3
Sakarya'da DEAŞ Operasyonu: 1 Tutuklama, 3 Sınır Dışı
4
Gaziantep’te Balkon Faciası: 3 Yaşındaki Çocuğu Direğe Tırmanan Vatandaş Kurtardı
5
Erhürman, Hristodulidis ve BM Temsilcisi Holguin Üçlü Görüşmede
6
Denizli'ye Modern Yaşariye-Mustafa Dede Aile Sağlığı Merkezi Açıldı
7
2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı