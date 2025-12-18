Çorum'da Sahte Plaka PTS'ye Takıldı: Ön Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Ehliyetsize 74.582 TL Ceza

Çorum'da Sahte Plaka PTS'ye Takıldı: Ön Uyuşturucu Testi Pozitif

PTS uyarısı sonrası durdurulan araçta 66 HD 478 sahte, asıl plaka 19 TP 671 olarak tespit edildi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarından gelen "sahte plaka" uyarısı üzerine durdurduğu otomobilde yapılan kontrollerde önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

Hayvan pazarı yakınlarında durdurulan ve D.D. idaresindeki araçta, üzerinde bulunan 66 HD 478 plakaya ilişkin herhangi bir tescil kaydının olmadığı, aracın trafikten çekme belgeli olduğu ve asıl plakasının 19 TP 671 olduğu belirlendi.

Yapılan işlemler kapsamında sürücüye; sahte plaka takmak ve kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak ve tescil belgesi ve plaka olmadan trafiğe çıkmak maddelerinden toplam 74.582 TL idari para cezası uygulandı.

Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen ön uyuşturucu testinin pozitif çıktığı tespit edilen sürücü gözaltına alındı. Sürücünün uyuşturucu kullanım durumunun netleşmesi için hastanede de test yapılacağı bildirildi.

Otomobil, trafik ekiplerinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından otoparka çekildi.

ARACIN EKİPLER TARAFINDAN İNCELENMESİNDEN GÖRÜNTÜ