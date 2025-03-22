Çorum'da Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürün Satan Market Kapatıldı

Çorum'da Zincir Market Kapatıldı

Çorum'da, son kullanma tarihi geçmiş ürün satışı yapan bir zincir market şubesine, 1 gün kapatma cezası uygulandı. Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yer alan marketin ikinci kez denetimini gerçekleştirdi.

İkinci Denetimde Yine İhlal Tespit Edildi

İlk denetiminde de son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilen markette, yapılan ikinci denetimde de aynı durumla karşılaşan zabıta ekipleri, durumu tutanakla kayıt altına aldı. Belediyenin encümen kararıyla, markete 1 gün kapatma cezası verildi.

Zabıta Ekibi Kararı Uyguladı

Zabıta Müdürü İrfan Göyhan ve ekibi, marketin önünde durumu bildiren bir pankart asarak, "Bu market, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığından Çorum Belediyesi tarafından 1 gün süreyle kapatılmıştır" duyurusunu yaptı.

Denetimler Devam Ediyor

Açıklamada, son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran marketlerin yanı sıra kasa ile reyon arasında fiyat farkı tespit edilen işletmelere de ceza uygulanacağına yer verildi. Zabıta Müdürü Göyhan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın talimatıyla marketlere yönelik denetimlerin sürekli olarak sürdüğünü vurgulayarak, vatandaşların alışveriş yaparken ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmelerini önerdi.

Göyhan, ayrıca, son kullanma tarihi geçmiş ürünlere rastlanması durumunda, halka Alo 153 Zabıta Hattı veya 0501 100 19 19 numaralı Çorum Belediyesi WhatsApp şikayet hattına bildirimde bulunmaları gerektiğini hatırlattı.

Çorum'da son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen bir zincir marketin şubesine 1 gün kapatma cezası uygulandı.

Çorum'da son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen bir zincir marketin şubesine 1 gün kapatma cezası uygulandı.