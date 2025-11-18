Çorum’da Su Seferberliği: Aşgın Çomar’dan Bahabey’e Yeni Hat Çekti

Çomar kuyularından Bahabey İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne 4 kilometrelik bağlantı

Çorum Belediyesi, Çomar Barajı yakınlarında açılan kuyulardan elde edilecek suyu Bahabey Arıtma Tesisine ulaştırmak için yeni bir iletim hattı inşa ediyor. Projeyi yerinde inceleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çalışmanın şehrin içme suyu güvenliğini güçlendireceğini belirtti.

Başkan Aşgın, Çomar Barajı mevkiinden Çimento Fabrikası arazisi içindeki bağlantı hattına kadar olan mesafenin yaklaşık 4 kilometre olduğunu vurguladı. Çalışmalar kapsamında bulunan ve toplanan suların bu yeni hat aracılığıyla Bahabey İçme Suyu Arıtma Tesisine yönlendirileceğini söyledi.

Proje teknik detaylarına değinen Aşgın, hattın 4 bin metre uzunluğunda ve 280 milimetre çapında polietilen borular ile inşa edileceğini aktardı. Bu altyapı ile suyun güvenli ve etkin bir şekilde taşınmasının hedeflendiği bildirildi.

"Şehrimizi susuz bırakmamak adına durmadan çalışıyoruz" diyen Başkan Aşgın, yeni kuyular açma ve ek su kaynakları bulma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

