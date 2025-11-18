Çorum’da Su Seferberliği: Aşgın Çomar’dan Bahabey’e Yeni Hat Çekti

Çomar Barajı yakınlarındaki kuyulardan Bahabey Arıtma Tesisi’ne yeni iletim hattı çekiliyor; Başkan Aşgın şehri susuz bırakmamak için çalıştıklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:33
Çorum’da Su Seferberliği: Aşgın Çomar’dan Bahabey’e Yeni Hat Çekti

Çorum’da Su Seferberliği: Aşgın Çomar’dan Bahabey’e Yeni Hat Çekti

Çomar kuyularından Bahabey İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne 4 kilometrelik bağlantı

Çorum Belediyesi, Çomar Barajı yakınlarında açılan kuyulardan elde edilecek suyu Bahabey Arıtma Tesisine ulaştırmak için yeni bir iletim hattı inşa ediyor. Projeyi yerinde inceleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çalışmanın şehrin içme suyu güvenliğini güçlendireceğini belirtti.

Başkan Aşgın, Çomar Barajı mevkiinden Çimento Fabrikası arazisi içindeki bağlantı hattına kadar olan mesafenin yaklaşık 4 kilometre olduğunu vurguladı. Çalışmalar kapsamında bulunan ve toplanan suların bu yeni hat aracılığıyla Bahabey İçme Suyu Arıtma Tesisine yönlendirileceğini söyledi.

Proje teknik detaylarına değinen Aşgın, hattın 4 bin metre uzunluğunda ve 280 milimetre çapında polietilen borular ile inşa edileceğini aktardı. Bu altyapı ile suyun güvenli ve etkin bir şekilde taşınmasının hedeflendiği bildirildi.

"Şehrimizi susuz bırakmamak adına durmadan çalışıyoruz" diyen Başkan Aşgın, yeni kuyular açma ve ek su kaynakları bulma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

ÇALIŞMALARI İNCELEYEN BELEDİYE BAŞKANI HALİL İBRAHİM AŞGIN, "ŞEHRİMİZİ SUSUZ BIRAKMAMAK ADINA...

ÇALIŞMALARI İNCELEYEN BELEDİYE BAŞKANI HALİL İBRAHİM AŞGIN, "ŞEHRİMİZİ SUSUZ BIRAKMAMAK ADINA DURMADAN ÇALIŞIYORUZ" DEDİ.

ÇALIŞMALARI İNCELEYEN BELEDİYE BAŞKANI HALİL İBRAHİM AŞGIN, "ŞEHRİMİZİ SUSUZ BIRAKMAMAK ADINA...

İLGİLİ HABERLER

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da yasak ilişki kavgası: İç çamaşırlı şahıs sokakta bıçaklanarak öldü
2
90 Yaşındaki İlhan Akbıyık Çöplüğü 15 Temmuz Şehitleri Fidanlığı'na Dönüştürdü
3
Yenice'de Yavru Ayı İlçe Merkezine İndi
4
Serik'te Kardeşlerin 'Aynı Gün' Düğünü: Musa ve Raşit Aynı Yaştaki Gelinlerle Evlendi
5
Elazığ'da Kayıp 75 Yaşındaki Şevki Kurnaz İçin 80 Kişilik Ekip Seferber
6
Eskişehir'de 'Maden ve Nadir Toprak Elementleri' Konferansı
7
Darıca'da KİGEM: Anneler Kursta, Çocuklar Aynı Çatı Altında Eğitim Alıyor

İlker Ayrık'la Çifte Milyon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?

2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

Survivor 2026 Ünlüler All Star: Meryem Boz Kadroya Katıldı

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları