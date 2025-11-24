Çorum'da Yola Çıkan Dana Kazası: 3 Yaralı

Çorum Alaca'da yola çıkan danaya çarpan otomobile arkadan gelen hafif ticari aracın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı; dana olay yerinde kesildi.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 22:09
Çorum'da Yola Çıkan Dana Kazası: 3 Yaralı

Çorum'da Yola Çıkan Dana Kazası: 3 Yaralı

Kaza Detayları

Çorum’un Alaca ilçesinde, Yozgat-Alaca karayolu Çatalkaya köyü yakınlarında meydana gelen kazada, aniden yola çıkan danaya çarpan otomobile arkadan gelen hafif ticari aracın da çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücü H.Ö.Ö. (20) idaresindeki otomobil önüne çıkan danaya çarparak durdu. Aynı istikamette ilerleyen Osman K.Y. yönetimindeki hafif ticari araç da otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücü H.Ö.Ö. ile hafif ticari araçta bulunan yolcular A.Y. (54) ve D.A.Y. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

Kazada ağır yaralanan dana ise, vatandaşlar tarafından olay yerinde kesildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MEYDANA GELEN KAZADA ARAÇLRDAN GÖRÜNTÜ

MEYDANA GELEN KAZADA ARAÇLRDAN GÖRÜNTÜ

MEYDANA GELEN KAZADA ARAÇLRDAN GÖRÜNTÜ

İLGİLİ HABERLER

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak
2
Malatya'da 'kız meselesi' kavgası: Sopalı ve bıçaklı saldırı, 1 yaralı
3
Çorum'da bıçaklı kavga: 2 yaralı, 1'i çocuk
4
Diyarbakır'da Elektrikli Soba Devrildi: Ev Kül Oldu, 2 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
5
Tekirdağ'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 6 Organizasyon Üyesi Gözaltında
6
Çamardı Dondurma Festivali: Yöresel Patatesli, Elmalı ve Köfterli Lezzetler Öne Çıktı
7
Dalaman'da Mali Müşavir Fatih Fersiz Evinde Ölü Bulundu

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?