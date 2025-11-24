Çorum'da Yola Çıkan Dana Kazası: 3 Yaralı

Kaza Detayları

Çorum’un Alaca ilçesinde, Yozgat-Alaca karayolu Çatalkaya köyü yakınlarında meydana gelen kazada, aniden yola çıkan danaya çarpan otomobile arkadan gelen hafif ticari aracın da çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücü H.Ö.Ö. (20) idaresindeki otomobil önüne çıkan danaya çarparak durdu. Aynı istikamette ilerleyen Osman K.Y. yönetimindeki hafif ticari araç da otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücü H.Ö.Ö. ile hafif ticari araçta bulunan yolcular A.Y. (54) ve D.A.Y. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

Kazada ağır yaralanan dana ise, vatandaşlar tarafından olay yerinde kesildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MEYDANA GELEN KAZADA ARAÇLRDAN GÖRÜNTÜ