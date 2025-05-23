Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Forumunda Ailenin Önemine Dikkat Çekti

Erdoğan, Aile Forumunda Ailenin Gerekliliğini Vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Modernleşmeyi, ailesizleşme ve yalnızlaşma gibi iki kavram üzerine bina eden anlayışın bireye de topluma da huzur vermesi mümkün değildir." dedi.

Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen, Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi temalı forumda katılımcıları İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu aktardı. "Hoş geldiniz, ülkemize sefalar getirdiniz." diyerek misafirleri selamlayan Erdoğan, bu önemli toplantının kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Katılımcıların İstanbul'un tarihi ve kültürel değerlerini keşfetmeleri gerektiğine değinen Erdoğan, "Ülkelerine unutulmaz hatıralarla döneceklerine inanıyorum" diye ekledi.

Uluslararası Aile Forumu'nun Önemi

Erdoğan, forumun sadece ülkemiz için değil, insanlık için de hayırlara vesile olmasını diledi. Yirmi altı ülkeden aileden sorumlu bakanların katıldığı bu etkinliğin, devlet olarak aile müessesesine verdikleri önemi gösterdiğini belirtti.

“İnşallah forum kapsamında sunulacak tebliğler, uluslararası aktörlere yol gösterecektir.” diyen Erdoğan, ailenin insanlık tarihinin en temel yapı taşı olduğunu vurguladı.

Aile: Toplumun Temeli

“Aile, insan neslinin devamında vazgeçilmez bir roldedir.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile yapısının toplumu ayakta tutan temel çimento olduğunu kaydetti. Aile, "huzur bulduğumuz, güven bulduğumuz ve kendimizi bulduğumuz en korunaklı limanımız" ifadesiyle tanımlandı.

Erdoğan, insan hayatında ailenin yerini vurgularken, "Kadın ve erkeğin birlikteliği, sosyalleşmeyi sağlayan ve insanı yaşatan bir yapıdır" sözlerini kullandı. Modernleşmeyi sadece iki kavram üzerinden değerlendiren Erdoğan, ailenin korunmasının ve güçlendirilmesinin önemini bir kez daha hatırlattı.

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Şişli ilçesinde bir otelde düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Şişli ilçesinde bir otelde düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu'na katılarak konuşma yaptı.