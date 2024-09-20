Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklamalar: Ülkemiz Üzerine Tehditler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güçlenmesi ve büyümesi karşısında rahatsız olan çeşitli gruplara dikkat çekti. Erdoğan, konuşmasında silah lobileri, kaos lobileri ve kan tüccarları gibi unsurların, mazlum halkların gözyaşlarından beslenen yapılar olduğunu vurguladı.

Tehditlere Karşı Güçlü Duruş

Erdoğan, "Bizden rahatsız olan bu güçler, Türkiye'nin ulusal duruşunu ve bağımsızlığını hedef alıyorlar" diyerek, bu unsurların ülkedeki huzuru bozma amacında olduğunu ifade etti. Böylece, Türk milletine olan inancını ve kararlılığını bir kez daha vurgulamış oldu.