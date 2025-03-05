Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Mesajı: 'Türkiye ve Azerbaycan Huzurun Tarafında'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan'ın barış ve işbirliği için kararlı olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Mesajı: 'Türkiye ve Azerbaycan Huzurun Tarafında'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vurucu Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikteliğine vurgu yaptı. Erdoğan, "Türkiye ve Azerbaycan barışın, huzurun, refahın tarafındadır. Bölgedeki tüm ülkelerle birlikte barış içinde yaşamak istiyoruz," dedi.

Barış ve İşbirliğine Davet

Erdoğan, konuşmasına devam ederek, "Hep beraber kalkınalım istiyoruz. Bölgedeki istikrarın sağlanması için işbirliği en önemli kilit taşıdır," ifadelerini kullandı. Türkiye ve Azerbaycan'ın işbirliği ynında, tüm komşu ülkelerle diyalog sürecinin devam edeceği mesajını verdi.

Bu açıklamalar, bölgedeki barış arayışının ve işbirliği isteğinin net bir ifadesi olarak değerlendiriliyor.

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