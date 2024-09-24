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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Önemli Mesajlar

Fahrettin Altun, BM Genel Kurulu'nda Erdoğan'ın adaletsizliklere karşı güçlü çağrılar yapacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 16:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'nın BM Genel Kurulu Açıklamaları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmanın önemine dikkat çekti.

Altun, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel sorunlara karşı duyarlı bir lider olarak, adalet ve barış çağrısı yapacağını belirtti.

Barış ve Adalet için Üst Düzey Çağrılar

Başkan Altun, Erdoğan'ın konuşmasının, daha adil bir dünya oluşumunu destekleyen mesajlarla dolu olacağını vurguladı. "Cumhurbaşkanımız, uluslararası topluma seslenerek, vicdanımızı acıtan sorunlarla ilgili çözüm önerileri sunacak" dedi.

Altun; "Birleşmiş Milletler'in kapsayıcılığına uygun, dünya genelinde adil bir düzen için gerekli yapısal değişikliklerin yapılması gerektiğini" ifade etti. Ayrıca, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamının sağlanması, Filistin halkına yönelik zulmün sona ermesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası İş Birliği ve Terörizmle Mücadele

İletişim Başkanı, terörizme karşı mücadelede uluslararası iş birliğinin önemine de dikkat çekerek, tüm dünyada barış ve istikrarı sağlamak için ortak hareket etmenin elzem olduğunu kaydetti.

Fahrettin Altun, "Biz de bir kez daha ‘daha adil bir dünya mümkündür’ ve ‘dünya 5'ten büyüktür’ çağrılarımızı yineleyerek, bu meselelerin önemini vurgulamak istiyoruz" şeklinde ifadeler kullandı.

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