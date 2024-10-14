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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bürokrasi Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bürokratik oligarşiyi eleştirerek devlet anlayışının vatandaş odaklı olması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bürokrasi Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamalarda bürokrasiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, vatandaşına üstten bakan ve bazı kesimlerini tehdit olarak gören yapıları eleştirerek, ‘bürokratik oligarşinin’ devlet anlayışlarında yeri olmadığını belirtti.

Devlet Anlayışı ve Vatandaş İlişkisi

Erdoğan, vatandaş odaklı bir devlet anlayışının önemine vurgu yaparak, bu tür yapılar karşısında her zaman halkın yanında olacaklarını ifade etti. “Bürokratik oligarşi, vatandaşımızın güvencesi değil, bir tehdidi olarak algılanmamalıdır” dedi.

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