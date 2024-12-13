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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: Neo-Nazi Bağlantısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin muhacirlere yönelik tutumunu eleştirirken Avrupa'daki neo-Nazi olaylarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: Neo-Nazi Bağlantısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP ve destekçilerinin muhalefet tutumunu eleştirerek dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Erdoğan, neo-Nazi örgütlerin Avrupa'daki gurbetçilere yönelik eylemlerini örnek alarak, benzer unsurların Türkiye'deki muhacirlere karşı da uygulandığını vurguladı.

CHP ve Yandaşları Eleştirildi

Erdoğan, "Neo-Nazi örgütlerin Avrupa'daki gurbetçilere yaptıklarının benzerlerini maalesef CHP ve yandaşları ülkemizdeki muhacirlere yaptı," diyerek bu durumu sert bir şekilde eleştirdi. Bu açıklama, hem siyasi arenada hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Elbette, bu tarz söylemler, toplumda farklı duygu ve tepkilere yol açmakta. Erdoğan'ın sözleri, siyasi tartışmaların alevlenmesine sebep olabilir.

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