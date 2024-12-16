Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Destek Sözü: Enflasyona Ezdirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız, bu vaadimizin sonuna kadar arkasındayız" ifadelerini kullanarak, emeklilerin refahının devlet politikalarında yer alacağını vurguladı.

Bu açıklama, emeklilerin yaşam standartlarını koruma konusunda hükümetin kararlı adımlar atacağını gösteriyor. Enflasyonla mücadele konusundaki taahhütleriyle, Erdoğan, emeklilerin ekonomik zorluklar karşısında yalnız olmadıklarını dile getirdi.