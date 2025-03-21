Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'ye Destek: İnsani Yardımları Artırıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'ye İnsani Yardım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı öncesinde Gazze halkına destek olmak amacıyla insani yardımları artırdıklarını duyurdu. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "(Gazze) Ramazan Bayramı öncesinde kardeşlerimize destek olmak amacıyla insani yardımlarımızı artırdık." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Türkiye'nin uluslararası yardım çalışmaları konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Türkiye, yıllardır Filistin halkının yanında yer alarak ihtiyaç duydukları yardım ve desteği sunmaktadır.