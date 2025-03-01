Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güçlü Açıklamalar: Şehitlerimizin Ruhları İçin Endişe Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, girişimlerin şehitlerin ruhlarına zarar vermeyeceğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 20:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güçlü Açıklamalar: Şehitlerimizin Ruhları İçin Endişe Yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde yapılan girişimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu girişimin içinde şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, sizleri üzecek, başınızı yere eğdirecek hiçbir şey yoktur, asla olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şehitlerin fedakarlıklarının her zaman akıllarda kalacağını vurgulayarak, vatan için yapılan her mücadelenin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin ilerleyişinin ve büyümesinin, aziz şehitlerin hatıralarına saygı göstermekle mümkün olacağını belirtti.

Böylece, hem ulusal birlik ile beraberlik mesajı veren Erdoğan, ülkenin geleceği için güçlü bir irade sergilemenin gerekliliğini de dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları

Pusatlı'da Ramazan Boyunca Ücretsiz Ekmek Müjdesi

Soma'dan Ramazan'a Özel Bakkal Kart Desteği Başladı

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı ve Zanlı Tutuklandı
2
Haltbakk Bunkers'dan Şok Karar: Amerikan Gemilerine Yakıt İkmali Yok
3
Çorum'da Polisten Kaçan İki Şüpheli Yakalandı
4
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Ceylan'dan Öğrencilere İftar
5
Ukrayna, İngiltere ile Silah Üretimi İçin Kredi Anlaşması İmzaladı
6
Hatay'da Kazara Tüfekle Kendini Yaralayan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
7
Erzincan'da Otobüs Şoförüne Saldıran Şahıs Jandarma Personeli Değil

Kahramanmaraş'ta İtfaiye Eri Alım İlanı: 60 KPSS Puanıyla Başvuru İmkanı

Pusatlı'da Ramazan Boyunca Ücretsiz Ekmek Müjdesi

Soma'dan Ramazan'a Özel Bakkal Kart Desteği Başladı

2025 Bayram İkramiyesi: Kestel Belediyesi'nden 10.000 TL Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları

Akşam 18.00'de Çiftçilere 4.3 Milyar TL Destek Ödemesi Yapıldı

Balıkesir'den 60 Yaş Üstü Vatandaşlara 'Evde Berber Hizmeti'

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı