Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadına Şiddetle Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadına karşı şiddetle mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "Kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda hareket etmeye kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullanarak, bu konudaki mücadelelerinin sürdüğünü belirtti.
Bu önemli beyan, hükümetin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddete karşı duyarlılığının altını çizmektedir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının Bahçelievler'de bir otelde düzenlediği "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı"na katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının Bahçelievler'de bir otelde düzenlediği "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı"na katılarak konuşma yaptı.