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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadına Şiddetle Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 17:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadına Şiddetle Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadına karşı şiddetle mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda hareket etmeye kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullanarak, bu konudaki mücadelelerinin sürdüğünü belirtti.

Bu önemli beyan, hükümetin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddete karşı duyarlılığının altını çizmektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının Bahçelievler'de bir otelde düzenlediği "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı"na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının Bahçelievler'de bir otelde düzenlediği "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı"na katılarak konuşma yaptı.

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