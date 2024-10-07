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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'yu Hitler'le kıyaslayarak durdurulması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günümüzdeki uluslararası siyasi meseleler hakkında dikkat çekici yorumlarda bulundu. Özellikle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve onun yönetimi ile ilgili sert ifadeler kullandı.

Hitler Örneği Üzerinden Mesaj Verdi

Erdoğan, "Hitler nasıl insanlığın ortak ittifakıyla durdurulduysa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de aynı şekilde durdurulacaktır" ifadelerini kullanarak, uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Bu sözler, Türkiye'nin dünya sahnesindeki duruşunu bir kez daha gözler önüne sererken, Erdoğan'ın liderlik vizyonunun altını çizmektedir.

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