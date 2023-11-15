Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert çıkış: 'Ecelin geliyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail vahşetine karşılık sert çıkışlar geldi. İsrail'i "terör devleti" olarak adlandıran Erdoğan, Netanyahu'ya seslendi. Ecelin geliyor yorumu ağızları açık bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert çıkış: 'Ecelin geliyor'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te grup toplantısında konuşma yaptı. Ermenistan için "Yıllarca ülkemiz topraklarıyla ilgili ham hayaller peşinde koştu, Karabağ Savaşı'yla dersini alıp yerine oturdu" ifadeleri kullanılırken İsrail için sonu hüsran söylemlerinde bulundu. Yasal değişikliklerin hızlı olarak çözüme kavuşması için kalıcı çözümü yeni ve sivil anayasa üzerinden düzenlemeye gidildi.

ERDOĞAN KONU BAŞLIKLARI

Türkiye olarak Kıbrıs Türk'ünün yanında olmaya devam edeceğiz.

Bir taraftan İsrail vahşetini durdurmak için diplomasinin tüm imkanlarını kullanırken diğer taraftan da ülkemizi güçlendirmeye devam ediyoruz.

TCG Anadolu'nun kardeşi olacak yeni nesil bir uçak gemisi inşa etmek için kolları sıvadık. İnşallah 2023 bitmeden KAAN'ın havalandığını göreceğiz. Savunma sanayi de tam bağımsız Türkiye hedefimize mutlaka ulaşacağız.

Cumhurbaşkanı israil açıklaması

İSRAİL TERÖR ÖRGÜTÜ

Gazze'ye yönelik yapılan İsrail'in vahşeti 7 Ekim tarihinden beri devam ederken en üst sıralarda ABD'nin ve Batılı ülkelerin sınırsız desteğinde İsrail hükümeti katliamına karşılık aralıksız imkan sağlandı. Gönlü ferah olarak açıklamalarda bulunan Erdoğan, İsrail'in terör örgütü olduğunun altını çizdi. Seçimin kazanılmasıyla hakkını, haklarını elinden alındı.

Savaşın ahlakının adabının olduğunu belirtirken Netanyahu'ya seslendi. Atom bombasının olup olmadığı sorulurken açıklama yapılmadığını söyleyerek İsrail'e seslendi. Nükleer bomba, atom bombası tehdit oluştururken ecelin geliyor ve gidicisin söylemleri ses getirdi.

AYM-YARGITAY GERGİNLİĞİ

Anayasanın 104. maddesine bakılarak devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasıyla temin ediliyor. Kişisel eleştirileri ele alınarak iki yüksek yargı organları arasında içtihat farklarında kalıcı olarak gideriliyor. Sorunun acil çözümü anayasal ve yasa değişikliğine bakılarak kalıcı çözüm yeni ve sivil anayasa düzenlemesi yapıldı. Meclis oturma eylemi ele alınarak değerlendirmeye alındı.

Seçim sandıktan sonra gönüllü kazanılırken işin düzgün yapılmasıyla mazhar engellenemez. 31 Mart tarihine kadar AKP seferberlik ruhuna bakılarak bunun lokomotifliğini milletvekilleri üzerinden yapılacağı duyuruldu. 

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