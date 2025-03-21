Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Görüşmeler ve Etkinlikler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakir İzzetbegoviç ile görüşecek, Nevruz etkinliklerine katılacak ve Gine Bissau Devlet Başkanı ile iftar yapacak.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 01:37
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 01:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Görüşmeler ve Etkinlikler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

Ayrıca, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na katılacak olan Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na iştirak edecek.

Günün ilerleyen saatlerinde, Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ile Dolmabahçe Ofisi'nde bir iftar yapma programı da yer alıyor. Etkinliklerin saatleri ise aşağıdaki gibidir:

  • 14.45: Bakir İzzetbegoviç ile telefon görüşmesi
  • 15.00: Nevruz Günü Anma Programı
  • 17.45: Çevrimiçi Liderler Toplantısı
  • 19.00: İftar Programı

İLGİLİ HABERLER

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de 1 Kişinin Öldürüldüğü Silahlı Kavga: 2 Sanık Mahkemede
2
AB Liderleri Yatırım ve Savunmada Birlik Sağlamak İçin Toplandı
3
DOGE'nin Milyonlarca ABD'linin Kişisel Bilgilerine Erişimi Geçici Olarak Engellendi
4
Saraçhane'de İzinsiz Gösteri: Eylemciler İBB Binasına Girmeye Çalıştı
5
ABD, Suudi Arabistan'a Gelişmiş Silah Satışını Onayladı
6
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
7
Yalova'da Tersanede Demir Bloklar Arasında Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!