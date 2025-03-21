Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Görüşmeler ve Etkinlikler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

Ayrıca, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na katılacak olan Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na iştirak edecek.

Günün ilerleyen saatlerinde, Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ile Dolmabahçe Ofisi'nde bir iftar yapma programı da yer alıyor. Etkinliklerin saatleri ise aşağıdaki gibidir: