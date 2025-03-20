Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama: 'Çocukları Katledenler Cezalarını Çekecekler!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırılarını kınayarak çocukları katledenlerin bedelini ödeyeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama: 'Çocukları Katledenler Cezalarını Çekecekler!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaşanan olaylarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, İsrail'in güçlerine dayanarak masum çocukları katledenlerin hayatlarının bedelini ödeyeceğini ifade etti.

Erdoğan, "Sırtını dayadıkları güçlerden cesaret alarak çocukları katledenler, Allah'ın izniyle döktükleri masum kanlarında boğulacaklardır" dedi. Bu ifadeler, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Erdoğan'ın Açıklamalarının Önemi

Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması, Türkiye'nin Filistin'e yönelik duruşunu bir kez daha net bir şekilde ortaya koydu. Uluslararası platformlarda adalet arayışının devam edeceği mesajını veren Erdoğan, "Zalimler cezasını bulacaktır" diyerek, dünyaya seslendi.

Erdoğan, Türkiye’nin bölgede yaşanan insan hakları ihlallerine karşı durma kararlılığını da bir kez daha vurguladı.

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