DOLAR
34,84 -0,05%
EURO
36,73 0,1%
ALTIN
2.996,53 -0,7%
BITCOIN
3.380.229,17 -0,48%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması: 'Her Saldırı Karşısında Olacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Suriye yönetimine yönelik tehditlere karşı Suriye halkıyla birlikte kararlı duruş sergileyeceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması: 'Her Saldırı Karşısında Olacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Üzerine Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Suriye yönetimiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni Suriye yönetiminin istikrarına, kadim Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik her saldırı, karşısında Suriye halkıyla birlikte bizi de bulacak" şeklinde ifadeler kullandı.

Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine dikkat çekerek, bu konudaki tehditlerin ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı. Ülkesinin Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, gelecekte atılacak adımların Suriye için ne denli önemli olduğunu ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail, Suriye'nin El-Beyda ve Lazkiye Limanlarındaki Gemileri Hedef Aldı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü: Suriye Gelişmeleri Ele Alındı
3
BM: İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki İşgali Uluslararası Hukuka Aykırı
4
Çorum'da Ehliyetsiz Sürücüye 62 Bin Lira Ceza
5
Almanya Başbakanı Scholz, Köln'deki Ford Fabrikasını Ziyaret Etti
6
Yeniden Refah Partisi'nden İnsan Hakları Günü Açıklaması: Zulümler Devam Ediyor
7
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!

Ehliyet Alma Yaşı 16'ya Düşürüldü! Resmi Gazete'deki Değişiklikler

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı