Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması: 'Her Saldırı Karşısında Olacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Üzerine Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Suriye yönetimiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni Suriye yönetiminin istikrarına, kadim Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik her saldırı, karşısında Suriye halkıyla birlikte bizi de bulacak" şeklinde ifadeler kullandı.

Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine dikkat çekerek, bu konudaki tehditlerin ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı. Ülkesinin Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, gelecekte atılacak adımların Suriye için ne denli önemli olduğunu ifade etti.