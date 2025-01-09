Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Yaptırımlarına Yeni Yaklaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye yaptırımlarının kaldırılması için İtalya'nın öncülük etmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 18:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Yaptırımlarına Yeni Yaklaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Yaptırımları Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilen son görüşmede Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, İtalya’nın bu konuda öncülük etmesinin sürece büyük fayda sağlayacağına dikkat çekti.

Yaptırımların Kaldırılması Önerisi

Erdoğan’ın bu açıklaması, uluslararası ilişkilerdeki dinamiklerin değişebileceğine işaret ediyor. Suriye üzerindeki yaptırımların kaldırılması, bölgedeki istikrarı artırabilir ve işbirliklerini yeni bir seviyeye taşıyabilir.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya’nın liderliğinde gerçekleştirilecek adımların, Suriye halkı için önemli ve olumlu sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

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