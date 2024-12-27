Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet Seferber, Acıları İstismar Etmek Siyaset Değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir Patlaması Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de yaşanan patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, devletin tüm kurumlarıyla bu olaya seferber olduğunu belirtti. Erdoğan, "(Balıkesir'deki patlama) Devletin, tüm kurumları ile seferber olduğu bir olayı farklı yerlere çekmenin adı siyaset değil, acıları istismar etmektir," ifadelerine yer verdi.

Bu açıklamalar, olayın ardından gelişen tartışmalara ve siyasi söylemlere ışık tutuyor. Erdoğan, net bir dille yaşanan acıların üzerinden siyaset yapmanın yanlışlığını vurgulayarak, kamuoyunun bu konudaki hassasiyetine işaret etti.