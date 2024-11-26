Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Hizmetlerinin Dijitalleşmesini Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijitalleşen Dünyada Diyanet Hizmetleri Yeniden Değerlendirilmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7. Din Şurası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, dijitalleşen dünyada diyanet hizmetlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmasında, "Yapılması gereken, 7. Din Şurası'nın da ana temasını oluşturan dijitalleşen dünyada diyanet hizmetleri yeniden değerlendirilmelidir" ifadelerini kullanan Erdoğan, teknoloji ile birlikte değişen ihtiyaçlara uygun çözümler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu kapsamda, din hizmetlerinin dijital platformlara entegrasyonunun önemi üzerinde duran Cumhurbaşkanı, din ve teknolojinin bir arada nasıl daha etkili kullanılabileceği üzerine önerilerde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.